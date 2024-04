Genova – Disagi per gli utenti della funicolare Zecca – Righi ferma per consentire alcuni lavori da parte di “confinanti”.

Il servizio è sospeso da questa mattina alle 6:40 e la funicolare resterà fuori servizio fino alle 0:00 del 17/4/2024.

In una nota AMT fa sapere che il servizio è temporaneamente sospeso causa lavori di terzi su proprietà confinanti con l’impianto e manutenzione del verde lungo la linea. Attivo servizio sostitutivo.