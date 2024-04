Un’area depressionaria presente sull’Europa centro-orientale attiva l’arrivo di flussi di ara più fredda proveniente da Nord che avrà effetti, soprattutto da mercoledì, Sulla Liguria che sarà interessata da un sensibile calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 16 Aprile 2024

Sino alle prime ore della mattinata molte nubi, specie sul centro-levante con qualche piovasco associato nelle zone interne dello Spezzino; a seguire mattinata che trascorrerà con tempo asciutto accompagnato da ampie schiarite ovunque.

Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per lo sviluppo di rovesci sulle Alpi Liguri e localmente anche sull’Appennino orientale, non sono esclusi parziali sconfinamenti lungo le coste sottostanti.

Venti tra deboli e moderati a rotazione ciclonica, rinforzi da sud-ovest al largo. Dal tardo pomeriggio/sera tenderanno a rinforzare dai quadranti settentrionali sull’intero territorio regionale.

Mare molto mosso al largo e sul levante, mosso altrove.

Temperature minime stazionarie, massime stabili od in leggero aumento. Calo termico a partire dalla serata.

Sulla costa temperature minime tra +12/+17°C – Max: +16/+20°C

Nell’interno temperature minime tra +5/+14°C – Max: +13/+21°C