Genova – Le associazioni ambientalista attendono ancora risposte sulla misteriosa scomparsa di tutti i cinghiali presenti nel greto del torrente Bisagno e nel frattempo le famigliole di cinghiali continuano a passeggiare tranquillamente nel resto della città.

Ben tre le emergenze scattate nella serata di ieri proprio a causa degli ungulati che, secondo le ricostruzioni ufficiali sarebbero stati sterminati dalla peste suina africana solo ed esclusivamente nel greto del Bisagno e lasciando poco più di una ventina di carcasse rispetto ad una popolazione di decine e decine di esemplari.

La prima segnalazione ieri sera, intorno alle 23 tra corso Europa e via Timavo, a Borgoratti.

Partito il consueto messaggio per avvertire automobilisti e motociclisti e la polizia locale ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Una mezzoretta più tardi nuova segnalazione in via dell’Ombra, nella zona di Sturla. Anche in questo caso messaggio di allerta per rischio incidenti e invio di agenti a sorvegliare gli animali.

Intorno alla mezzanotte i cinghiali sono stati segnalati in via Adamoli, in ValBisagno e in via Pedullà. Anche in questo caso allerta per i cittadini in auto e in moto e altri controlli.

Cinghiali decisamente in salute fuori dal greto del torrente Bisagno e “sterminati” al suo interno. Il mistero resta da chiarire secondo le associazioni ambientaliste Gaia – Natura e Ambiente, Lav e Animalisti Genovesi.

(Foto di Archivio)