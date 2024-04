Genova – Mentre resta ancora un giallo la scomparsa pressoché totale dei cinghiali dal greto del Bisagno, proseguono le segnalazioni di famigliole in salute che gironzolano nottetempo per le vie della città.

Anche ieri sera l’emergenza è scattata nella zona tra corso Europa e via dell’Ombra, tra Sturla e Borgoratti dove un gruppetto composto da mamma e cinghialotti è stato avvistato e segnalato alla polizia locale facendo scattare il consueto meccanismo per garantire la sicurezza.

Un messaggio di allerta è stato inviato con i canali di informazione e una pattuglia ha vigilato sulla famigliola affinché non si verificassero incidenti e per garantire la sicurezza dei cittadini.

Altri avvistamenti più “defilati” sulle alture di Borgoratti e nel torrente Sturla evidenziano che la popolazione di cinghiali cittadina gode di ottima salute, un apparente contrasto con la presunta moria di animali per la peste suina africana che sarebbe avvenuta nel greto del Bisagno, dalla Foce sino a Prato, con il ritrovamento ufficiale di sole 25 carcasse ed in un intervallo di tempo molto limitato.

Le associazioni ambientaliste Gaia – natura e ambiente, Lav e Animalisti Genovesi continuano a nutrire sospetti sulla sparizione di massa e rinnovano l’appello a chi avesse visto qualcosa di anomalo a farsi avanti e contattare le associazioni anche attraverso i social.

(foto di Archivio)