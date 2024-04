Genova – Uno sciame d’api che plana dal cielo dopo alcune evoluzioni e atterra tra le auto, davanti ad una scuola. E’ successo a Certosa, in via Borsieri, proprio davanti alla sede dell’omonimo istituto comprensivo.

L’arrivo delle api non è passato inosservato e subito la polizia locale ha raggiunto il posto, chiamata da alcuni residenti ed ha contattato i gruppi di apicoltori volontari che, in questi giorni sono sommersi di chiamate in tutta la città per l’emergenza sciamature (leggi la notizia qui)