Genova – Hanno forzato una porta di ingresso e sono fuggiti con un “fondo cassa” da oltre tremila euro. Brutta sorpresa per i titolari di una nota friggitoria di piazza Caricamento che questa mattina hanno trovato l’ingresso del locale aperto e segni del passaggio dei ladri all’interno del locale.

Ignoti erano riusciti a entrare per poi fuggire con una somma di tutto rispetto: quasi 4mila euro presenti nella cassa dalla sera prima.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine che hanno perlustrato la zona e poi hanno prelevato le registrazioni dell’impianto di video sorveglianza che ha ripreso i ladri nella loro “azione” e possono fornire elementi utili alle indagini.

Un furto che rialza la preoccupazione degli esercenti della zona poiché il chiosco derubato è in una posizione centralissima rispetto a Caricamento e di passaggio a qualunque ora del giorno e della notte. Evidentemente i ladri si sono fatti “più coraggiosi” o è calato il livello di sorveglianza della zona.