Genova – La strada Sopraelevata Aldo Moro resterà chiusa anche questa sera, in entrambe le direzioni, dalle 21,30 e sino alle 5,30 del giorno successivo, per consentire controlli strutturali e per lavori di manutenzione.

I disagi proseguiranno sino al 20 maggio con le chiusure serali, dal lunedì al giovedì.