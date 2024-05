Liguria – Ancora un pomeriggio caratterizzato da lunghe code e traffico intenso sulle autostrade liguri.

Situazione difficile in A26 con il solito cantiere presente tra i caselli di Masone e Ovada, al confine tra Liguria e Piemonte, che sta causando ben quattro chilometri di coda in direzione nord.

Sempre in direzione nord, tre chilometri di coda in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla causati dal restringimento di carreggiata presente sulla tratta. I lavori sono la causa anche dei due chilometri di coda in A10 tra Albisola e Celle Ligure, in direzione levante. Infine, sempre verso il capoluogo, traffico intenso tra Genova Pegli e il bivio A10/A7 e coda all’uscita del casello di Genova Aeroporto per un veicolo in avaria.