Avegno (Genova) – Vigili del fuoco ancora al lavoro, questa mattina, presso lo stabilimento della Tossini, in via Fontanella, per le operazioni di bonifica dell’incendio che ha causato ingenti danni all’impianto di produzione e agli uffici della nota azienda che produce prodotti dolciari e di panetteria.

Dopo più di 24 ore il presidio si rende necessario per accertare il completo spegnimento delle fiamme ma anche per avviare le operazioni per accertare le cause del rogo che ha causato danni ma, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Un incendio che si è sviluppato sui tre piani dello stabilimento di via Fontanella e che ha avuto bisogno di diverse squadre per la sua bonifica.

Intorno alle 5 del mattino di ieri, domenica 2 giugno, le squadre di Rapallo, Chiavari e della centrale di Genova sono intervenute sul posto per domare le fiamme che hanno sviluppato un denso fumo nero che ha complicato non poco le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente, al momento dell’incendio, lo stabilimento era vuoto e non erano presenti dipendenti.

Ora le indagini cercano di individuare le cause del rogo.