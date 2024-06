Sarzana (La Spezia) – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi nei pressi di un campo in via Paterno, dove un uomo di 87 anni alla guida di un trattore è morto dopo essersi ribaltato con il mezzo.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se l’ipotesi più probabile è quella che l’incidente sia avvenuto a seguito di una manovra del conducente.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 87enne. Per velocizzare le operazioni di soccorso, in volo si era alzato anche l’elicottero.