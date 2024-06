Sestri Levante (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista di 30 anni ferito nel grave incidente stradale avvenuto in via Nazionale.

Per cause ancora da accertare una moto ed una vettura si sono scontrate frontalmente e il centauro ha avuto la peggio e dopo aver sfondato il parabrezza dell’auto è stato sbalzato a terra.

L’ambulanza ha raggiunto il posto con le forze dell’ordine e l’uomo è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale.

I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico e diverse fratture ma il motociclista non sarebbe in pericolo di morte.

Indagini intanto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.