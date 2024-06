Genova – Lutto nel mondo della politica e dell’attivismo ambientalista per la morte di Fabio Manzella, 34 anni, giovanissimo portavoce del movimento Fridays for Future a Genova, il movimento fondato da Greta Thunberg che si batte per la lotta ai cambiamenti climatici, per chiedere interventi forti nella politica per la conservazione dell’ambiente della Natura e che mobilita migliaia di giovani preoccupati per il futuro del nostro Pianeta.

Manzella era stato anche ex candidato del PD alle scorse elezioni amministrative per il Comune di Genova e all’impegno politico alternava il lavoro come agente immobiliare iscritto alla Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.

Recentemente aveva scoperto di essere malato di una forma terribile di tumore che non gli ha lasciato scampo.

Amici e familiari hanno organizzato un momento di ricordo e raccoglimento a Villa Imperiale nei prossimi giorni.

