Genova – Ancora pericolo per la presenza di olio sulla carreggiata sulle strade genovesi. Questa volta l’allarme della polizia locale riguarda la zona di Sestri Ponente ed in particolare via Giotto e via Hermada dove la sostanza oleosa dispersa sull’asfalto ha già causato qualche caduta di scooter fortunatamente senza feriti gravi.

Il messaggio di allarme è stato diffuso intorno alle 6,30 e in azione ci sono gli operai addetti alla manutenzione.

Ancora nessuna spiegazione ufficiale, invece, per il fenomeno che si presenta sempre più spesso sulle strade della città e che mette in pericolo la sicurezza stradale.