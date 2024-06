Imperia – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 20 anni coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale in strada Colla, nel comune di Imperia.

Il ragazzo era in sella ad una moto che si è scontrata per cause ancora da accertare con un camion. Ad avere la peggio è stato il giovane che è stato sbalzato dalla sella riportando gravi ferite ad una gamba.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasferimento urgente in ospedale dove al ragazzo è stato attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.