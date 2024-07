Genova – Nel corso della mattinata odierna è arrivata la segnalazione da parte della Polizia locale che mette in guardia i cittadini a causa della presenza di una sostanza oleosa sull’asfalto di alcune strade della Valpolcevera.

I tratti coinvolti sono piazza Pallavicini e via Vezzani nel quartiere genovese di Rivarolo e via Pastorino in quello di Bolzaneto. Fortunatamente, al momento non si registrerebbero sinistri stradali causati proprio dalla presenza dell’olio. Sul posto alcune pattuglie della Polizia locale.

Nel corso della notte, inoltre, tra Quezzi e la Foce si sono susseguite diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano la presenza di cinghiali sulla carreggiata.