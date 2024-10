Genova – Ha legato le lenzuola alle sbarre della finestra e ha tentato di impiccarsi. Ancora un tentato suicidio nel carcere di Marassi dove solo l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio.

A renderlo noto Vincenzo Tristaino, segretario regionale del sindacato autonomo della polizia penitenziaria che torna a sottolineare l’importanza di avere il numero previsto di agenti nel carcere, al momento in grave deficit di personale e celle meno sovraccariche di persone. Una situazione che ha già causato all’Italia diverse sanzioni dell’Unione Europea e che certamente rappresenta un trattamento inumano per persone che, pur essendo condannati, hanno comunque diritto ad un trattamento rispettoso dei diritti fondamentali.

Il detenuto è stato salvato e portato in ospedale per accertamenti.