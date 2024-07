Genova – E’ stato rimosso il Tir che nel tardo pomeriggio di ieri si è ribaltato in circostanze ancora da chiarire mentre prcorrenza l’autostrada A10, in direzione Genova, nei pressi del bivio per Milano verso la A26.

L’autista è riuscito ad uscire autonomamente e con lievi ferite e i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo chiudendo la falla del serbatoio, che riversava al suolo una copiosa quantità di gasolio.

Pesanti i disagi per automobilisti e trasportatori con l’autostrada rimasta aperta al traffico solo con una corsia delle tre disponibili. Sul posto è intervenuta anche polizia autostradale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.