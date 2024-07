Genova – Anche la rete autostradale ligure ha subito pesanti disagi per il virus informatico che ha attaccato molte piattaforme informatiche. Le autostrade stanno affrontando l’emergenza con team di tecnici che sono al lavoro dalle prime ore della mattina.

Sono stati attivati tutti i provvedimenti di emergenza per garantire sulla rete nazionale la funzionalità di tutti i servizi digitali cercando di limitare i disagi per gli utenti in viaggio in queste ore.

Sin dalle prime ore della mattina è stato inoltre attivato contestualmente al problema informatico, il protocollo di emergenza che prevede un presidio fisico straordinario di uomini e mezzi su tutti i nodi nevralgici della rete, a supporto dei viaggiatori.