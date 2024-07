Genova – Traffico bloccato in corso Europa per l’intervento di ripristino di un palo della luce che rischiava di abbattersi. L’allarme è scattato intorno alle 20, nella zona di corso Europa che corre a fianco dello stadio Carlini. Alcuni passanti hanno notato il palo pericolosamente inclinato ed hanno subito chiamato il 112 che ha inviato la polizia locale e i vigili del fuoco. Mentre i pompieri cercavano di mettere in sicurezza il palo gli agenti della locale boccavano il traffico che in breve è andato completamente in tilt nella zona.

Sul posto gli operai e i tecnici di Aster per le riparazioni del caso

(Notizia in aggiornamento)