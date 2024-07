Genova – Ancora disagi e problemi sulla rete ferroviaria della Liguria a causa dei lavori per il nodo di Genova con modifiche alla circolazione, cancellazioni e ritardi.

I disagi sono previsti nei prossimi due fine settimana, soprattutto a Genova Brignole.

Per consentire gli interventi, sabato e domenica 27 e 28 luglio e 3 e 4 agosto alcuni collegamenti nel nodo di Genova saranno limitati o cancellati, in particolare tra Genova Brignole e Piazza Principe o Sampierdarena o percorreranno itinerari alternativi. Si tratta di attività legate alla realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova