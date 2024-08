Portofino (Genova) – Proseguono le passeggiate della star Madonna nel celebre borgo marinaro del Tigullio. La cantante è ospite degli stilisti Dolce e Gabbana a Villa Olivetta in attesa di partire per la festa di compleanno (65 anni) che si terrà a Pompei.

Ogni apparizione dell’artista è accompagnata da un codazzo di paparazzi e di curiosi che cercano di scattare foto e selfie.

Madonna è accompagnata e protetta da un gruppo di amici e di guardie del corpo che lasciano scattare foto e riprese ma impediscono con decisione ogni tentativo di avvicinamento.

La star conosce bene le regole del Gossip e del mondo dello showbusiness ma cerca di preservare la propria privacy per quanto possibile.

Dopo la cena da Puny, in piazzetta, a base di prodotti dell’eccellenza eno-gastronomica ligure ed italiana in genere, Madonna è tornata a piedi alla sua dimora, sempre circondata da curiosi.

Sui social diluvio di commenti, molti non esattamente “gentili” nei confronti dell’artista che compie 65 anni e certamente non è più la ragazza che in molti hanno imparato a conosce ed apprezzare ad inizio carriera.

Davvero poco “elegante” sottolineare il tempo che passa visto che, ad oggi, nessuno riesce a sfuggire a questo processo inesorabile.