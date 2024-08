Sori (Genova) – Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato all’addome, ieri sera, durante la celebrazione della festa patronale della Madonna delle Grazie.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 22 al termine di una lite. Il giovanissimo è stato raggiunto da alcuni fendenti all’addome che fortunatamente non hanno lesionato organi vitali ma avrebbero potuto ucciderlo.

Tra le urla è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Sori insieme all’automedica del 118. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Intanto le forze dell’ordine hanno dato il via a indagini serrate e ad una caccia all’uomo per cercare ed individuare l’autore dell’aggressione per assicurarlo alla Giustizia.

Grande la preoccupazione e la reazione indignata all’aumento di episodio di violenza ancje estrema che interessano e coinvolgono minorenni.

Il ragazzo non sarebbe in pericolo di morte ma le coltellate ricevute potevano causare danni irreparabili.