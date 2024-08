Camporosso (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del motociclista di 51 anni ferito nell’incidente avvenuto ieri sera in corso Repubblica.

Intorno alle 21 e in circostanze ancora da chiarire, uno scooter ed una vettura si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente a terra.

Subito soccorso dai passanti, l’uomo è stato trasferito con l’elicottero Drago al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona in codice rosso, il più grave.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente