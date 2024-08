Spotorno (Savona) – Molta paura e molti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera, mercoledì 22 agoto, all’interno di un complesso di box in via Laiolo.

Il fumo nero che usciva da una delle unità immobiliari ha fatto scattare l’allarme e poco dopo le fiamme avvolgevano il locale.

All’arrivo dei vigili del fuoco è stato verificato che nei box non si trovasse nessuno e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse per la presenza di materiale nei box e delle auto posteggiate.

I pompieri sono riusciti a domare l’incendio evitando che si propagasse alle altre unità.

Fortunatamente non si registrano feriti ma la paura è stata tanta per la colonna di fumo nero ce si è alzata dai locali dei box.

In corso le indagini per risalire all’origine dell’incendio che potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di un monopattino elettrico in fase di ricarica.

(Foto di Archivio)