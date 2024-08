Cogoleto (Genova) – Aggredito, malenato e rapinato sotto la minaccia di un cacciavite, all’interno dei bagni della stazione ferroviaria.

Brutta avventuta per un 60enne che si era recato nel bagno della stazione ferroviaria per una necessità impellente. L’uomo è stato aggredito da un 30enne che lo ha colpito con il manico di un grosso cacciavite che poi ha usato per minacciare di morte la vittima per poi colpirla ripetutamente per spingerla a consegnare il portafogli e alcuni oggetti di valore.

Il rapinatore è poi fuggito con il bottino allontanandosi verso levante e la vittima è riuscita a chiamare il 112 facendo intervenire i carabinieri.

I militari hanno effettuato un controllo riuscendo ad individuare il sospettato all’altezza del campo sportivo e lo hanno fermato.

Addosso l’uomo nascondeva il cacciavite descritto dalla vittima dell’aggressione e gli oggetti che si era fatto consegnare con le percosse.

I carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere.