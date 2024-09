Busalla (Genova) – Iniziano nella giornata di oggi, mercoledì 4 settembre, e proseguiranno fino a domenica 8 settembre i festeggiamenti previsti a Busalla per celebrare la Festa Patronale del Santissimo Nome di Maria

Mercoledì 4 settembre 2024 – Iniziano oggi a Busalla, per concludersi domenica sera con il gran finale all’insegna dei fuochi d’artificio sparati da ponte Zuccarino, le celebrazioni per la festa patronale del Santissimo Nome di Maria: cinque giorni all’insegna di musica, spettacolo, sport, gastronomia, mostre, mercatini e esibizioni nelle principali strade e piazze del paese al centro della Valle Scrivia, senza tralasciare, naturalmente, il programma religioso che, come sempre, vivrà il momento più significativo alle 17:30 di domenica 8 settembre con la processione della venerata effige della Madonna per le vie del centro, preceduta dalla banda musicale Città di Cogoleto e dai Cristesanti, i portatori dei tradizionali “Cristi”.

Il via ai festeggiamenti, come detto, già nella serata odierna di mercoledì 4 settembre alla biblioteca Bertha Von Suttner con “Note celestiali – La Madre di Dio, «stella» della musica” nell’ambito della rassegna “Musica tra gli scaffali” curata da Giorgio Mentasti.

Giovedì 5 settembre, oltre all’inaugurazione del Mercatino dell’antiquariato e del modellismo in piazza Macciò e della mostra collettiva d’arte “Per andare. Per non restare, senza muoversi” al palazzo comunale dove alle 21 si terrà anche una conferenza di approfondimento sui temi della mostra stessa, entrambi visitabili per tutta la durata della manifestazione, sono in programma l’accensione delle luminarie e l’11ª edizione del Memorial Barbieri, corsa podistica in notturna realizzata in collaborazione con l’Asd Atletica Vallescrivia: il raduno e le iscrizioni dalle 17:30 in piazza Macciò, il via alla gara alle 19:30 con premiazione e ristoro alle 21:30 presso l’area della Piccola Velocità in piazza Colombo.

La festa entrerà nel vivo venerdì 6 settembre con l’apertura, dalle 16 e fino a domenica sera, degli immancabili stand della lotteria in piazza Macciò e dei gonfiabili in piazza Ferralasco dove all’indomani si aggiungeranno anche le bancarelle artigianali e, dalle 19:30, della gastronomia ai “giardinetti” di piazza Mameli, accompagnata dall’intrattenimento musicale di José Strata. Dalle 19, in via San Giorgio, il Capodanno cinese con apericena in collaborazione con gli esercenti, musica dal vivo del “Lupo della Sila” Andrea Stumpo e dj set di Lulledo (gradita la prenotazione ai numeri 342 8993385, Francesca, e 345 2675073, Annalisa). Doppio appuntamento alle 21: in piazza Macciò la presentazione del Busalla Calcio a cura di Gilberto Volpara, e a Villa Borzino il concerto del chitarrista classico Fabrizio Giudice.

All’insegna dello sport la giornata di sabato 7 settembre che, a tutti gli stand sempre attivi nelle varie piazze, aggiunge i giochi per bambini “Pompieropoli” in piazza Colombo, la Dodici ore di Padel nell’area del Tennis Club, il torneo di hockey in carrozzina al palazzetto dello sport di via delle Viazze e la palestra di arrampicata in piazza Ferralasco, replicata anche la domenica. In serata, poi, l’apertura di un ulteriore punto ristoro alla Piccola, il tango della associazione sportiva e scuola di ballo Alma Latina in piazza Garibaldi, la Singing & dancing party night con Daniele Stingone in piazza Ferralasco e, in piazza Macciò, il concerto “StaseraCantoMina”, omaggio di Sabrina Colombo alla Tigre di Cremona, preceduto dall’esibizione di Karate a cura di CSK Shotokan Ryu.

Gran finale domenica 8 settembre, con la già citata processione alle 17:30 e, alla sera, il ballo liscio con l’orchestra spettacolo Alex Tosi in piazza Macciò, lo Zio Tore & Andrea Fratellini show in piazza Colombo, l’estrazione, alle 22:30 presso la Sala del Consiglio del Municipio di Busalla, dei biglietti vincitori della lotteria benefica e, naturalmente, lo spettacolo pirotecnico con cui alle 23:45 cadrà il sipario sul Nome di Maria 2024, un vero e proprio “Incendio del Ponte Vecchio” offerto da ETS Ecotermica Servizi Teleriscaldamento.

L’organizzazione della Festa di Busalla è a cura dell’associazione Sostenitori dell’Asillo infantile di Busalla Principe Ferdinando Umberto al quale, come ogni anno, sarà devoluto l’intero incasso della manifestazione”.