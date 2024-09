Sanremo (Imperia) – Lo storico locale “Cantine sanremesi” di via Palazzo è in vendita e se non troverà rapidamente un acquirente rischia di chiudere per sempre. Davvero una brutta notizia per il settore del commercio della città dei Fiori ed un segnale non troppo entusiasmante l’annuncio della fine dell’avventura dei proprietari storici del locale, aperto da oltre 60 anni e meta obbligata degli appassionati della tradizione gastronomica ligure.

La famiglia che gestisce il locale da decenni ha deciso infatti di godersi la meritata pensione e per farlo sta cercando un acquirente in grado di garantire la sopravvivenza del locale con le caratteristiche dei suoi anni migliori. Se non si farà avanti nessuno il locale chiuderà per sempre i battenti.

L’intento è quello di preservare la tradizione e la continuità e se non fosse possibile allora meglio chiudere e lasciare che sia “il mercato” a decidere cosa deve nascere al posto delle Cantine sanremesi dopo tanti anni di storia.

Un piccolo cartello in vetrina avverte della possibilità di rilevare il locale ma sembra che gli acquirenti davvero interessati manchino.

Un periodo complesso e la difficoltà di mantenere intatta qualità e professionalità rendono l’impresa più difficile di quanto sembri e così, se non arriveranno persone davvero motivate, le saracinesche si chiuderanno per l’ultima volta e delle Cantine sanremesi resterà il ricordo di una stagione di grande tradizione e qualità. Certamente una perdita per tutta la città.