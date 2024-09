Roma – Dopo lunga malattia è morto Totò Schillaci, idolo di Italia 90, aveva 59 anni.

L’ex nazionale era ricoverato in gravi condizioni dallo scorso 7 settembre nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico a Palermo e dove ha combattuto la sua ultima battaglia contro una forma di tumore ai polmoni.

Nel 1990, ai mondiali che si sono giocati in Italia, ha fatto sognare con il suo gioco scattante e fantasioso e alcune delle azioni che hanno infiammato di più la tifoseria.

In quell’occasione l’Italia arrivò terza ai Campionati Mondiali, battuta a Napoli dall’Argentina di Diego Armando Maradona, altro idolo del Calcio scomparso recentemente.

Dopo il Mondiale che lo ha reso celebre, però, per Schillaci è iniziata una parabola discendente che non lo ha più portato a successi di rilievo e che, purtroppo, si è conclusa tragicamente, con una malattia che non perdona.