Dolceacqua (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 64enne trovato ormai cadavere in una fascia in regione Pozzuolo.

L’allarme è scattato quando alcuni paassanti hanno notato il corpo ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha subito inviato un’ambulanza del 118.

I soccorritori hanno raggiunto il luogo ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, probabilmente è stato ucciso da un malore improvviso.

Il corpo è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che effettuerà le analisi previste alla ricerca delle cause del decesso.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo stesse riparando una vettura.