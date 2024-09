Deiva Marina (La Spezia) – Due moto che si scontrano per cause ancora da accertare e tre motociclisti che cadono a terra e riportano gravi ferite. E’ pesante il bilancio dell’incidente avvenuto intorno all’ora di pranzo sulla strada per il Passo del Bracco, nello spezzino.

Nell’impatto, violentissimo e probabilmente frontale tra le due moto sono rimasti feriti un uomo e una donna di50 e 52 anni che viaggiavano su uno dei mezzi a due ruote ed un uomo di 40 che viaggiava sull’altra moto.

Soccorsi dai passanti, i tre sono stati stabilizzati dal personale del 118 e poi trasferiti in ospedale.

Una delle persone è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lavagna mentre le altre due, sono state trasferite, in codice rosso, all’ospedale di La Spezia e al San Martino di Genova.

Per il trasferimento nel capoluogo di regione è stato disposto l’impiego dell’elicottero.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle responsabilità