Bordighera (Imperia) – Sono gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 21 anni coinvolto nella notte in un brutto incidente stradale avvenuto in va Francesco Rossi.

Intorno alle 3,30 il ragazzo stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e si è schiantato contro un muro.

Sul posto è intervenuta l’automedica e l’ambulanza del 118 ed è stato attivato il trasporto in elicottero in ospedale per le gravi ferite riportate.

Sul posto dell’incidente anche i carabinieri che hanno acquisito informazioni e dati utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.