Varazze (Savona) – Ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando e si è schiantato contro un mezzo in sosta restando imprigionato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri notte, in corso Giacometti, per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un metronotte.

L’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed ha finito la sua corsa contro un’auto posteggiata a lato strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 e la guardia giurata è stata trasferita all’ospedale San Paolo di Savona dove i medici, fortunatamente, non avrebbero riscontrato ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.