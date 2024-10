Genova – Ancora pesantissimi i disagi sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce chiusa da ieri notte, in direzione Nord, a causa del terribile incidente avvenuto intorno alle 23,30 di ieri, lunedì 7 ottobre.

Un mezzo pesante ha invaso la corsia opposta per cause ancora in via di accertamento ed ha scontrato un altro Tir ce ha preso fuoco.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso.

Tre persone sono state trasportate in ospedale, fortunatamente con lievi ferite.

Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica e l’autostrada è stata riaperta in direzione Genova intorno alle 4.