Genova – Un’altra vetrina che va in frantumi ed un negozio di telefonia completamente ripulito di ogni cosa di valore. Tornano i colpi ai danni dei negozi, e dopo qualche mese di relativa “calma” torna la preoccupazione per i commercianti genovesi.

Questa volta è successo in via Bensa, la strada che dall’Annunziata porta verso Corvetto, a breve distanza dal distretto militare e da via Cairoli. Ignoti, nella notte, hanno infranto la vetrina del negozio e poi si sono serviti di ogni cosa di valore per poi fuggire senza che nessuno intervenisse, pur trovandosi in una zona piena di telecamere di sorveglianza, pubbliche e private.

E’ stato il titolare, questa mattina, ad accorgersi del furto e a chiamare le forze dell’ordine.

Un colpo piuttosto duro per un’attività e quella sensazione di insicurezza che torna a serpeggiare tra i commercianti in una zona che ha tra le più alte concentrazioni di telecamere.

Ora i titolari sperano che le riprese possano fornire elementi utili alle indagini e nella zona torna la paura.

Solo pochi giorni fa era stato acciuffato un ladruncolo che aveva aperto decine di auto in sosta, scooter parcheggiati e baulotti nella zona del Carmine, poco distante.

(foto di Archivio)