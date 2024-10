Genova – Spettacolo a rischio, questa sera, al Teatro Carlo Felice, per lo sciopero del personale dichiarato per oggi, sabato 12 ottobre, per l’intera prestazione lavorativa.

La mobilitazione, proclamata dalla Slc Cgil di Genova, ha lo scopo di denunciare la situazione di forte disagio dovuto ad una serie di problematiche legate all’organizzazione del lavoro; tra le motivazioni principali i carichi di lavoro insostenibili, l’impossibilità di svolgere contemporaneamente le proprie mansioni presso tre teatri (Carlo Felice, Ivo Chiesa e Gioventù), la cattiva gestione dei servizi fuori sede.

In concomitanza con lo sciopero si terrà un presidio con volantinaggio a partire dalle ore 19 davanti al Teatro Ivo Chiesa.