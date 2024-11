Genova – Nel corso della giornata di ieri, martedì 5 novembre, una volante della Polizia che stava passando in via Cipro è stata fermata da una dipendente di una profumeria che ha segnalato agli agenti di esser stata appena derubata di alcuni profumi di valore.

I poliziotti sono sono messi subito alla ricerca e hanno individuato una ragazza che alla loro vista gettava una borsa per terra e tentava di fuggire. La borsa, che conteneva tre profumi dal valore di più di 300 euro, è stata recuperata e la refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari. La malvivente, una 22enne, è stata fermata ed arrestata.

Ricerche in corso per identificare ed individuare una complice della donna, che l’avrebbe aiutata nel furto e che sarebbe riuscita a fuggire negli istanti successivi all’accaduto. In tal senso, potrebbero aiutare nel buon esito delle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.