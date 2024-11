Ventimiglia (Imperia) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure le condizioni dell’uomo ferito ieri sera nell’incidente avvenuto in via Cavour, nelle vicinanze della pasticceria “Viale”.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura.

Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato con la moto contro le colonnine che delimitano il marciapiede cadendo rovinosamente a terra.

Subito soccorso dai passanti, l’uomo è stato stabilizzato dal personale del 118 e della Croce Azzurra di Vallecrosia e dopo un consulto medico si è deciso per il trasferimento in elicottero in ospedale per la gravità delle ferite riportate.

L’elicottero Grifo ha portato d’urgenza il ferito, in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona.