Genova – Ennesima aggressione ai danni del personale medico dell’ospedale Galliera dove un uomo di 54 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver seminato il panico nel pronto soccorso del nosocomio di Carignano.

L’uomo è giunto in ospedale completamente ubriaco, per una caduta ma una volta iniziate le visite mediche ha iniziato ad inveire contro medici e infermieri e ha tentato di aggredirli.

Subito è stata chiamata la sorveglianza che, a sua volta, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato e denunciato e allontanato dall’ospedale.

Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione ai danni di personale medico e sanitario di un ospedale. Un’emergenza che preoccupa sia per il ripetersi degli episodi che per il rischio che un numero crescente di medici rinunci agli incarichi di pronto soccorso per la tensione e i pericoli corsi nell’adempimento del proprio lavoro.

Un’emergenza acuita anche dalle crescenti difficoltà in cui versa la Sanità italiana, con attese sempre più lunghe per visite ed esami e posti limitati dei pronti soccorso che costringono a code e attese che spesso fanno esplodere tensioni e proteste.