Genova – Ha ingerito i farmaci che vede prendere tutti i giorni alla mamma e poco dopo ha iniziato a sentirsi male sino a perdere conoscenza. E’ grave la bambina di 9 anni ricoverata d’urgenza in ospedale, al Gaslini di Quarto, per una intossicazione da farmaci.

La piccola, che vive in Valle Sturla, ha ingerito i farmaci forse imitando la mamma che li usa quotidianamente da anni e dopo un pò ha iniziato a stare male.

Fortunatamente i genitori hanno capito cosa poteva essere successo ed hanno immediatamente chiamato il 118 facendo scattare l’intervento urgente dei mezzi di soccorso ed il trasferimento urgente in ospedale.

Il trasporto è avvenuto con l’eliambulanza dei vigili del fuoco che hanno portato la bambina direttamente sul tetto del Gaslini dove si trova l’eliporto, fondamentale in queste situazioni di estrema emergenza.

La piccola è stata ricoverata in codice rosso, il più grave, e i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita.

Aperta un’indagine su quanto avvenuto e gli esperti tornano a consigliare i genitori di non lasciare mai i farmaci in modo che siano accessibili ai bambini.