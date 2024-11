Genova – Altri 4 giorni con chiusura anticipata per la Metropolitana con il piano delle attività di manutenzione serale.

Per consentire l’effettuazione dei lavori, in corso da mesi, è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 novembre.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

I lavori, secondo AMT, sarebbero necessari per l’ammodernamento dei sistemi di rilevazione incendio in galleria, l’installazione della nuova illuminazione LED nelle stazioni e le prove in linea dei nuovi treni Hitachi.

In molti ricordano la “chiusura anticipata”, a luglio 2023, dei lavori che avevano bloccato la metropolitana a lungo cui sono seguite le chiusure anticipate

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).