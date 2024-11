Airole (Imperia) – Dramma in una abitazione dove un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel bagno, probabilmente folgorato da una scarica elettrica.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e di una ambulanza insieme ai carabinieri.

Il personale sanitario, una volta entrato, ha trovato il ragazzo ormai privo di vita ed ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Il corpo è stato trasferito in obitorio per le verifiche e gli accertamenti del medico legale ma non sarebbero state trovate tracce di violenza.

Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia rimasto folgorato da una scarica elettrica.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

notizia in aggiornamento