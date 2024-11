Liguria – L’estate di San Martino dovrebbe durare – stando al proverbio – “tre giorni ed un pochino” ed essendo stata invece interrotta dal maltempo ed il freddo in arrivo, secondo la tradizione si preannuncia un inverno freddo e nevoso.

Tra meteorologia e tradizione, quella che va finendo con l’ingresso di aria fredda da Nord, è proprio quella che si tramanda come “l’estate di San Martino che, per restare ai racconti dei nostri anziani – doveva durare dal 11 novembre, giorno di San Martino, almeno sino a mercoledì e avrebbe dovuto portare temperature più gradevoli e sole.

Invece già da inizio settimana è iniziato un periodo di freddo più intenso e di graduale aumento delle nuvole e, sempre secondo la tradizione, questo significa che è in arrivo un inverno freddo e nevoso.

L’estate di San Martino è un periodo di tempo buono e caratterizzato dalle temperature gradevoli e che viene collocato ad inizio dell’inverno. Viene considerato l’ultimo scampolo di bel tempo prima del freddo invernale.

Molti i proverbi che la citano. Si va dal classico: “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochinino” al meno diffuso “A San Martino il grano va al mulino” oppure alla versione enologica di “A San Martino ogni mosto è vino”

Più chiaro il proverbio francese “Saint-Martin, beau jour, hiver court”

Il san Martino ricordato è quello di Tours, simbolo di carità e condivisione, vissuto tra il 316 e il 397.

Sempre secondo tradizione sarebbe stato un soldato romano a cavallo – segno di appartenenza a famiglia agiata se non nobile – che tagliò in due il suo mantello per donarlo a un mendicante infreddolito che aveva incontrato per strada. L’episodio sarebbe stato accompagnato dal ritorno del sole e del bel tempo che, appunto, viene ricordato nell’estate di San Martino della tradizione.