Genova – Prima hanno litigato furiosamente tra loro, con lui che colpisce e aggredisce lei e poi, quando è arrivata l’ambulanza della Croce Verde, si sono scagliati insieme contro il personale sanitario.

Movimentato episodio, ieri sera, a Ponte Parodi, davanti al centro storico genovese.

Intorno alle 22,40 i residenti della zona hanno iniziato a sentire le urla di una coppia che litigava furiosamente e poi, affacciati alla finestra, hanno visto l’uomo colpire ripetutamente la donna ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono state inviate le forze dell’ordine e l’ambulanza ma il personale sanitario è arrivato per primo ed ha subito affrontato l’uomo per calmarlo e per cercare di bloccare la contesa.

A quel punto, però, i due, un 33enne lui ed una 23enne lei, entrambi cittadini tunisini, si sono scagliati contro i militi, aggredendoli.

Azione interrotta dagli agenti, che a loro volta sono stati spintonati dal 33enne, che ha opposto resistenza all’arresto.

Riportata la calma, i due sono stati condotti in Questura. I sanitari feriti, un ragazzo ed una ragazza, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dove sono stati refertati con 3 e 5 giorni di prognosi per traumi e contusioni.