Imperia – Le forti raffiche di vento che interessano il ponente dalla scorsa notte hanno causato diversi danni con crollo di alberi e rami e caduta di oggeti.

I vigili del fuoco hanno effettuato nella notte una ventina di interventi sul territorio ma fortunatamente non si registrano feriti.

In corso a Sanremo l’intervento di rimozione di un albero caduto su alcuni cavi elettrici in via Villetta. Il cedimento ha causato il black out dell’impianto di illuminazione della zona.