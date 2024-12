Imperia – La Banca Monte dei Paschi di Siena apre il primo centro Agridop in Liguria e lo fa nel ponente ligure. Il centro è dedicato ad accompagnare lo sviluppo delle aziende locali proseguendo l’impegno di MPS a sostegno dei distretti DOP e IGP italiani, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2024-2028.

Il centro Riviera dei Fiori, situato ad Imperia in via della Repubblica 34, si affianca agli altri 17 centri già operativi, dislocati nel Paese in corrispondenza delle principali Denominazioni italiane.

Banca Mps ha individuato la Riviera dei Fiori, distretto dalla forte vocazione olivicola, con filiere produttive a fare da vero e proprio motore per lo sviluppo del territorio ligure, per accompagnare le imprese agroalimentari in un percorso di crescita e di rinnovamento.

L’iniziativa si inserisce all’interno della linea di business MPS Agridop e rappresenta la prima di una serie di nuove aperture sul territorio nazionale che porteranno a 45 i centri specialistici presenti in tutta Italia, come previsto dal Piano. Proponendosi come principale interlocutore di riferimento, Banca Mps offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni mirate all’innovazione e alla sostenibilità, in grado di intercettare le nuove opportunità di finanziamento sia comunitarie che nazionali, a disposizione del settore nel periodo 2020-2030. La Banca affianca così gli imprenditori del comparto offrendo consulenza specialistica sul funzionamento delle misure a sostegno della filiera agricola e dei finanziamenti a destinazione specifica o a fondo perduto.

“La scelta di aprire un centro specialistico per il settore agroalimentare ad Imperia dimostra la volontà di Banca Mps di investire su un territorio come la Liguria che presenta eccellenze e potenzialità di crescita – ha dichiarato Marco Scattarreggia, direttore territoriale imprese e private Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta di Banca Mps – Siamo al fianco dei distretti e delle aziende per rispondere alle diverse necessità degli operatori del settore e delle filiere collegate, offrendo un supporto specialistico per far evolvere il loro business. Puntando sulla DOP Economy la Banca promuove un nuovo modello di interazione con le imprese agrifood per favorirne la crescita e lo sviluppo.