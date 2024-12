Ventimiglia (Imperia) – E’ stata trasferita in gravi condizioni in ospedale con l’elicottero Grifo del 118 la ragazza delle scuole superiori trovata sotto i ponte di Nervia dal quale sembra essere caduta.

La giovane è stata soccorsa dal personale dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Azzurra intervenuta sul posto ma poi, vista la gravità della situazione, è stato deciso il trasferimento con l’elicottero.

Intanto sono scattate le indagini per risalire alle circostanze dell’episodio e per capire se si tratti di un incidente o di un gesto volontario o, ancora, di un gesto compiuto da terzi.

Probabilmente sarà la stessa ragazza a chiarire quanto avvenuto non appena potrà farlo.

Nel frattempo vengono ascoltati amici e familiari per cercare di raccogliere informazioni utili alle indagini.