Bogliasco (Genova) – Cresce la protesta per le condizioni del traffico sulla statale Aurelia e cresce il malcontento per i disagi che colpiscono i pendolari ormai quotidianamente.

Alle modifiche del traffico a Nervi si aggiungono in questi giorni i lavori il località “streghe” e lo stesso Comune di Bogliasco definisce la situazione del traffico sulla Aurelia in direzione Genova “insostenibile”.

Secondo la civica amministrazione della cittadina del levante genovese: “la causa principale è da attribuire ai lavori in corso all’altezza de “le streghe’ a Nervi ma anche, in secondo ordine, alla chiusura autostradale in uscita da levante alla stazione di Genova Nervi e ai semafori di Nervi”.

Ieri sera il sindaco di Bogliasco ha contattato il Comando della Polizia Locale di Genova Levante che ha predisposto un servizio di monitoraggio e di supporto alla circolazione veicolare.

Nella giornata di oggi i contatti riprenderanno per un primo bilancio e per studiare ulteriori misure per rendere meno tragico il percorso da e per Genova.