Cairo Montenotte (Savona) – Non inizia bene l’anno per gli infortuni sul lavoro e si registra già il primo, grave, nel savonese. Ha perso il dito di una mano e ha brutte fratture nel resto dell’arto il ragazzo di 20 anni coinvolto ieri in un grave incidente avvenuto negli impianti dlela Italiana coke.

Il ragazzo, operaio addetto alla manutenzione degli impianti, stava lavorando alla sostituzione di un supporto di un macchinario quando qualcosa è andata storta e una parte mobile ha colpito il ragazzo alla mano, stritolandola.

Subito soccorso dai colleghi, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza in ospedale ma rischia di perdere l’uso della mano.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e se fossero presenti e attive tutte le misure di sicurezza che dovrebbero evitare proprio questo tipo di situazioni.

Dura reazione dei sindacati che continuano a chiedere maggiore attenzione al tema della sicurezza sul lavoro.