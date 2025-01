Calizzano (Savona) – E’ di Bruno Geda il corpo ritrovato questa mattina nei boschi di Calizzano, nell’entroterra savonese. Si conclude in tragedia la scomparsa dell’uomo, falegname di 49 anni, di cui si erano perse le tracce la sera della vigilia di Natale, anche se le ricerche ufficiali sono iniziate soltanto quattro giorni dopo, sabato 28 dicembre.

Bruno Geda era scomparso da giorni, insieme con il suo furgone bianco, da Sale San Giovanni in provincia di Cuneo.

Inizialmente le ricerche si erano concentrate proprio in Piemonte, ma nelle scorse ore il mezzo di sua proprietà era stato rinvenuto proprio vicino a Calizzano e a quel punto le ricerche, alle quali hanno partecipato soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e volontari, si erano concentrate nella zona.

Questa mattina il tragico epilogo con il ritrovamento ritrovamento del cadavere. Sino all’ultimo si è sperato che non si trattasse della persona scomparsa, tanto da non rendere noto il possibile ritrovamento, ma le verifiche compiute ed il riconoscimento dei familiari ha sciolto ogni dubbio e cancellato le speranza.

Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Proprio al fine di chiarire quanto accaduto all’uomo, sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine.