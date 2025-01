Genova – Vento ancora protagonista sulla nostra regione: dal pomeriggio odierno, fino alla giornata di domani, assisteremo ad un nuovo rinforzo fino a burrasca forte su A e C in particolare sui rilievi, con possibili raffiche fino 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti. Mare molto mosso sui capi di A, fino ad agitato al largo. Disagio fisiologico per freddo su ABC, anche moderato su DE specie nelle ore serali e notturne e nelle zone più ventilate.

Gli eventi più intensi inizieranno nella serata odierna.

Queste le previsioni:

lunedì 13 gennaio 2025

Venti settentrionali forti o localmente di burrasca (60-70 km/h), rafficati specie sui rilievi e agli sbocchi delle valli. Tendenza a ulteriore intensificazione dalla sera fino a burrasca forte su A e C in particolare sui rilievi, più localmente su B specie parte occidentale. Possibili raffiche fino 80-90 km/h sulla costa, oltre 120-140 km/h sui crinali più esposti.

Mare molto mosso sui capi di A, fino ad agitato al largo. Disagio fisiologico per freddo su ABC, anche moderato su DE specie nelle ore serali e notturne e nelle zone più ventilate.

Martedì 14 gennaio 2025

Nella notte insistono venti settentrionali fino a burrasca forte su ABC con raffiche fino

80-90 km/h sulla costa e oltre 100-120 km/h sui rilievi, tra forti e di burrasca sui rilievi di DE. Tendenza a graduale attenuazione fino a forti dalla tarda mattinata.

Persistono condizioni di disagio fisiologico per freddo su ABC, anche moderato su DE specie nelle aree più ventilate fino al mattino. Tendenza a progressivo rialzo termico sui rilievi, mentre persiste il freddo nelle valli.

Mercoledì 15 gennaio 2025

Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali fino al mattino, in successiva attenuazione. Locali condizioni di disagio fisiologico per freddo al mattino nelle zone

più ventilate di ABC e nelle valli interne.

